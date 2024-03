Bekommt Berlin weitere Feiertage? Das plant der Senat

Berlin - Die Hauptstadt könnte in den kommenden Jahren zwei zusätzliche arbeitsfreie Tage bekommen! Jubel sollte dennoch nicht zu früh ausbrechen, denn es handelt sich dabei lediglich um einmalige Feiertage.

Neben dem 8. Mai 2025 strebt der Berliner Senat auch am 17. Juni 2028 einen einmaligen Feiertag an. (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Wie B.Z. berichtete, werden dabei konkret der 8. Mai 2025 und der 17. Juni 2028 vom Senat ins Auge gefasst. Ersterer soll demnach sogar bereits beschlossen ein.

Beide Daten sind besondere Jahrestage. Am 8. Mai 2025 jährt sich zum 80. Mal das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa und gleichzeitig die Befreiung vom Nationalsozialismus.

Der 17. Juni war ursprünglich ab 1954 bis zur Wiedervereinigung ein Feiertag in der Bundesrepublik Deutschland, bevor er anschließend vom 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, abgelöst wurde.

Am 17. Juni 2028, der im Übrigen auf einen Samstag fällt, ist der 75. Jahrestag des Volksaufstands in der DDR im Jahr 1953. Auch diesem Einmal-Feiertag hat die CDU dem B.Z.-Bericht zufolge bereits zugestimmt, obwohl sich auch Die Linke dafür ausgesprochen hat.

Trotz des Weltfrauentags, der am gestrigen Freitag zum sechsten Mal ein arbeitsfreier Tag in Berlin war, rangiert die Spree-Metropole weiterhin auf dem geteilten letzten Platz, was die innerdeutschen Feiertage angeht.