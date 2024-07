Berlin, Du bist am Zug! Folge der Schatzkarte und werde Teil eines Experiments!

TAG24 erspähte beim Warten auf den M27 an der Haltestelle Brunnenplatz in Wedding eines der 2000 Plakate mit dem Titel "Auf Augenhöhe 'Major Tom' 2024" von Sylva Hausburg auf einem "Tetrapack-Tiefdruck".

Am Dienstag veröffentlichte das Projekt "Du bist am Zug" auf Instagram eine Schatzkarte, die die Standorte aller Plakate der nächsten Woche zeigt.

In Deutschlands Hauptstadt zieren 2000 individuelle Plakate etliche Haltestellen. © Screenshot/Instagram/dubistamzugberlin (Bildmontage)

"Zeige der Stadt, was Dich inspiriert, was Dir wichtig ist, was Dich berührt, was Du schön findest oder ganz einfach, wie kreativ Du bist …" - dieser Aufruf erklang das erste Mal im Rahmen dieser Kampagne im April 2022.

Ein kleines interdisziplinäres Forschungsteam der Hebräischen Universität Jerusalem möchte mittels dieses Projekts herausfinden, was passiert, wenn Menschen die Chance haben, den öffentlichen Raum mit Beiträgen ihrer Wahl zu gestalten.

"Unser Experiment liefert deutliche Beweise dafür, dass eine bedingungslose Möglichkeit, sich in der Stadt sichtbar zu machen, das individuelle Zugehörigkeitsgefühl sowie den gesellschaftlichen Zusammenhalt fördern kann", so das Team.

Die persönlichen Poster weckten Empathie und Bewunderung, veranlassten die Berliner zum Nachdenken oder lieferten ihnen neue Informationen und spannende Geschichten, resümieren die Forscher ihre bisherigen Ergebnisse.

Wenn Ihr helfen wollt, die Karte zu füllen, begebt Euch auf die Suche nach den insgesamt 1000 Motiven, macht ein Foto davon, vermerkt Euren Namen und den Standort. Dann postet es unter #dubistamzug in den sozialen Medien und der Marker zeigt Deinen Fund an.

Die Aktion läuft noch bis in den August hinein.