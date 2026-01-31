Aufregung in Neukölln: Darum landete ein Hubschrauber auf dem Tempelhofer Feld

Berlin - Wegen eines verletzten Menschen in Berlin-Neukölln musste ein Hubschrauber zum Rettungseinsatz abheben.

Ein Intensivtransporthubschrauber Christoph Berlin war im Einsatz. © Berliner Feuerwehr

Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge am Samstagmittag um 11.51 Uhr alarmiert.

Demnach habe eine verletzte Person schnell in ein Krankenhaus gebracht werden müssen.

Aus diesem Grund kam ein Intensivhubschrauber zum Einsatz. Dieser landete aufgrund der räumlichen Nähe auf dem Tempelhofer Feld.

Ein Rettungswagen brachte den oder die Verletzte zunächst vom Einsatzort zum Landeplatz.

Anschließend übernahm der Hubschrauber den Transport in ein Krankenhaus.