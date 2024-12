Für ein grünes Neukölln: Bezirksamt pflanzt neue Bäume

Damit Straßen, Plätze und Parks in Neukölln grün bleiben, kündigt das zuständige Bezirksamt in dieser Pflanzzeit den Erhalt und Ausbau des Baumbestands an.

Von Denis Zielke

Zwischen 2018 und 2020 mussten fast zehn Prozent der Bäume im Park vorzeitig gefällt werden. Ursachen waren Trockenheit, Hitze und in der Folge Krankheiten und Pilze, die die geschwächten Bäume befallen. (Archivbild) © Fabian Sommer/dpa Zu diesem Zweck werden insgesamt 207 neue Straßenbäume und 98 neue Bäume gesetzt, wie es in einer Mitteilung vom heutigen Dienstag hieß. "Bäume spenden Schatten, verbessern die Luftqualität und unterstützen die Biodiversität – gerade in einem dichten, urbanen Bezirk wie Neukölln ist das von großer Bedeutung", sagte Stadtentwicklungsstadtrat Jochen Biedermann (45, Grüne) und fügte hinzu: "Die Stadtnatur darf nicht weiter auf Verschleiß gefahren werden." Die Straßenbäume sollen im gesamten Bezirk gepflanzt werden, wobei der Schwerpunkt auf dem Süden Neuköllns liegt. Berlin Lokal Gas-Gipfel im Luxus-Hotel: Klima-Chaoten beschmieren Adlon mit Farbe Betroffen seine die Straßen August-Fröhlich-Straße, Neudecker Weg, Köpenicker Straße, Neuhofer Straße, Schönefelder Straße und Waßmannsdorfer Chaussee. In der Grünanlage Schirpitzer Weg Ecke Lettberger Straße sollen den Plänen zufolge 82 Bäume als Allee gepflanzt werden. Am Spielplatz im Park am Buschkrug kommen 16 schattenspendende Bäume hinzu.