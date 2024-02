Berlin macht Jagd auf Tigermücken: Hier gibt es erste Funde

Berlin - Gefährliche Einwanderer: Für die weitere Beobachtung von Asiatischen Tigermücken (Aedes albopictus) in Berlin werden derzeit die Weichen gestellt. Die Insekten können mit einem Stich tropische Krankheiten wie das Dengue-Fieber übertragen.

Die Asiatische Tigermücke weist eine auffällige schwarz-weiße Zeichnung auf, die allerdings auch bei einer einheimischen Art vorkommt. © Gustavo Amador/epa efe/dpa-tmn

Bisherige Tigermücken-Nachweise in der Hauptstadt stammen nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lageso) von Sommer 2023 aus Treptow-Köpenick und Neukölln.

Bei den allermeisten bisherigen Hinweisen habe es sich um Fehlalarm gehandelt, auch weil Tigermücken häufig mit einer heimischen, ebenfalls schwarz-weiß gezeichneten Mückenart verwechselt würden, erklärte der in Mitte tätige Amtsarzt Lukas Murajda der Deutschen Presse-Agentur.

Einen Erfolg meldet er aber: Nach einem Foto-Hinweis aus Neukölln habe man vor Ort Fallen gestellt und darin Ende September noch eine Tigermücke gefangen.

In der Nähe befinde sich eine Kleingartenkolonie, in der der Amtsarzt die Menschen beim Saisoneröffnungsfest zum Thema beraten will. Notwendig sei es zum Beispiel, keine Schalen mit Wasser als mögliche Brutstätten stehenzulassen.

"Wir möchten weitere Fallen stellen, auch im weiteren Umkreis des Fundorts, weil jetzt die Frage ist, ob Eier der Tigermücke dort auch überwintert haben." Weitere, systematisch aufgestellte Fallen seien zudem im Bezirk Mitte geplant, eventuell auch darüber hinaus.