Berlin Marathon: Fünf Läufer müssen reanimiert werden!

Berlin - Am Wochenende feierte der Berlin Marathon sein 50. Jubiläum mit rund 60.000 Läufern. Doch das Sportfest wurde von einigen medizinischen Notfällen überschattet.

Um den Sanitätsdienst kümmerten sich in diesem Jahr die Johanniter Unfallhilfe, der Malteser Hilfsdienst, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zusammen mit dem Organisator SCC.

In allen Fällen mussten die Ersthelfer die Betroffenen reanimieren, bevor sie mit dem Rettungsdienst in Kliniken gebracht wurden.

Wie die Feuerwehr mitteilte, erlitten am Sonntag im Verlauf des Laufspektakels fünf Teilnehmer einen Herz-Kreislaufstillstand.

Die Koordination und Durchführung lagen bei der Berliner Feuerwehr. Die Helfer waren am Sonntag an mehreren Standorten mit Läufer-Duschen und für Hilfeleistungen eingesetzt. Unterstützung gab es an relevanten Streckenpunkten von Ersthelfer-Trupps.