Besuchermagnet Berlin: Tourismus zieht wieder deutlich an

Darf beim Sightseeing nicht fehlen: das Brandenburger Tor auf dem Pariser Platz in Berlin-Mitte. © Jörg Carstensen/dpa

In den ersten sechs Monaten des Jahres entschieden sich rund 5,7 Millionen Gäste für Großstadt-Urlaub in Berlin. Dabei verbrachten sie rund 13,8 Millionen Übernachtungen in den Hotels der Stadt. Das teilte die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe am Montag mit.

Nach der schweren Corona-Zeit erholt sich die Tourismus-Branche in der Hauptstadt offenbar wieder: So stieg die Zahl der Übernachtungen im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 um rund 24 Prozent, die Besucherzahl sogar um rund 30 Prozent. Erhoben hat die Zahlen das Landesamt für Statistik Berlin-Brandenburg.

Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (45, SPD) sagte: "An den aktuellen Zahlen sehen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Der Neustart nach der Pandemie ist gelungen. Die Berliner Wirtschaft ist ein bundesweites Zugpferd." Neben Hotels und Restaurants würden weitere Branchen von den Besuchern profitieren.



Auch Burkhard Kieker (62), Geschäftsführer bei visitBerlin, zeigte sich erfreut: "Diese positive Entwicklung ist angesichts der aktuellen Weltlage kein Selbstläufer, sondern das Ergebnis von einer gemeinsamen Anstrengung der gesamten Visitor Economy sowie der Politik der Stadt."