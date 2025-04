27.04.2025 09:50 Hedwigs-Kathedrale in neuem Gewand weiht dieses Herzstück ein

Nach der Renovierung und Neugestaltung der Sankt Hedwigs-Kathedrale am Bebelplatz in Berlin-Mitte wird die Klais-Orgel in dem Raum neu eingeweiht.

Von Matthias Arnold

In der Sankt Hedwigs-Kathedrale am Bebelplatz in Berlin-Mitte wird die Klais-Orgel eingeweiht. © Bernd von Jutrczenka/dpa Zum Auftakt der Festwoche spielt am Abend Domorganist Marcel Andreas Ober im Hochamt zur Orgelweihe bei einem Gottesdienst, wie das Berliner Erzbistum mitteilte. Bis einschließlich zum 7. Mai gibt es immer wieder Konzerte und Orgelabende. "Seit 1978 krönt die große Klais-Orgel den Rundbau der Sankt Hedwigs-Kathedrale", hieß es. Im November vergangenen Jahres war nach mehrjähriger Renovierung der umgebaute Rundbau des Doms wieder eröffnet worden. Auch die Orgel war gereinigt und saniert und an die Neugestaltung des Doms angepasst worden.

Titelfoto: Bernd von Jutrczenka/dpa