Bibber-Alarm bei Berliner Polizei: GdP beklagt mangelnde Ausrüstung

Auch die Oberbekleidung sei nicht ausreichend, so die Gewerkschaft. Neben einer Strickjacke gebe es Twin- und Softshell-Jacken - wobei letztere den Angaben nach nicht unter der Überzieh-Schutzweste getragen werden dürfen.

Ein Problem sind laut GdP fehlende Winterstiefel. So gibt es neben Halbschuhen im Polizei-Sortiment lediglich sogenannte Einsatzstiefel, die aber nicht gefüttert sind und so wenig Schutz vor Kälte bieten.

Das zumindest bemängelte nun die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in einer Mitteilung.

Regenjacken gebe es nur in den Größen L und XL und würden nicht allen Kollegen passen, hieß es weiter.

Ein Probelauf mit einem neuen Modell Unterziehjacke kam laut GdP zwar gut an, scheiterte am Ende an der Finanzierung.

GdP-Landeschef Weh: "Mir fehlen echt die Worte. Berlins Polizei ist jahrelang heruntergespart worden [...]. Das hat Folgen und sorgt für eklatante Gesundheitsgefahren, denen meine Kollegen jeden Tag aufs Neue ausgesetzt sind."