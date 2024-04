Cannabis in Berlin und Deutschland legal: Kiffen jetzt auch beim Bundespräsidenten erlaubt?

Berlin - Cannabis ist seit knapp einem Monat in Deutschland mit Einschränkungen legal, aber darf man nun in Gaststätten, Biergärten und bei öffentlichen Festen tatsächlich auch zum Joint greifen?

Das Parkcafé in Charlottenburg-Wilmersdorf hingegen verbietet in seinem Biergarten das Kiffen. "Wir sind ein familienfreundliches Restaurant", sagte Geschäftsführerin Eliza Hain.

In Berliner Parks oder vor den Spätis ist der Geruch von Joints keine Seltenheit. Und wie sieht es in den Biergärten aus? Im Zenner im Treptower Park dürfen Gäste Cannabis konsumieren.

Das ist in Berlin oft noch unklar. Im Haus von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68) wird beispielsweise noch überlegt, was die neuen Regeln für das Schloss Bellevue und etwa für das Bürgerfest im Sommer bedeuten.

Auf dem Gelände der britischen Botschaft in Berlin bleibt das Kiffen, genau wie das Rauchen, weiterhin verboten. © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Daher sei dem Restaurant wichtig, dass man nicht in der Nähe von Kindern Cannabis rauche - was ohnehin nicht erlaubt ist. Da das Parkcafé auf seinem Gelände einen Spielplatz beherberge, könnte man nicht verhindern, dass Kinder mit dem Cannabis-Rauch in Kontakt kämen, so Hain.

Auch im Zollpackhof in der Nähe des Bundeskanzleramts darf nach Angaben einer Sprecherin kein Cannabis konsumiert werden, da es auch auf seinem Gelände einen Spielplatz gibt.

Ebenfalls tabu ist der Joint bei Veranstaltungen der britischen Botschaft. Die Botschaft setzt Cannabis-Konsum mit Zigarettenrauchen gleich - und das ist in der diplomatischen Vertretung ohnehin nicht gestattet. Der Garten der Residenz wird für Sommerveranstaltungen wie früher die Geburtstagsparty zu Ehren der Queen genutzt.

Der Konsum von Cannabis ist seit dem 1. April in ganz Deutschland legal. Dabei gibt es aber Einschränkungen: In Fußgängerzonen darf nicht zwischen 7 und 20 Uhr Cannabis konsumiert werden, ebenfalls verboten ist der öffentliche Konsum in Sichtweite der Eingänge von Schulen oder Kindergärten.

Als Sichtweite definiert das Gesetz eine Entfernung von 100 Metern. Außerdem darf die Droge nicht in unmittelbarer Nähe von Minderjährigen konsumiert werden.