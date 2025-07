21.07.2025 09:45 Schon wieder S-Bahn-Chaos in Berlin: Diesmal ist ein Signal schuld

In Berlin mussten am Montagmorgen viele S-Bahn-Pendler auf dem Weg zur Arbeit Geduld aufbringen - diesmal ist die Reparatur an einem Signal schuld.

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Ärgerlicher Wochenstart: In Berlin mussten am Montagmorgen viele S-Bahn-Pendler auf dem Weg zur Arbeit Geduld aufbringen. Alles in Kürze S-Bahn-Chaos in Berlin durch defektes Signal

Reparatur in Charlottenburg sorgt für Einschränkungen

Linien S3, S5, S7, S75 und S9 sind betroffen

Fahrgäste müssen mit Verspätungen und Ausfällen rechnen

Die Reparatur an einem Signal hat am Montagmorgen für Verspätungen und Ausfälle bei der S-Bahn gesorgt. © Jens Kalaene/dpa Die Reparatur an einem Signal in Charlottenburg sorgt für Einschränkungen, wie die S-Bahn Berlin beim Kurznachrichtendienst X mitteilte. Konkret betroffen seien die Linien S3, S5, S7, S75 und S9. Hier müssten die Fahrgäste mit Verspätungen und Ausfällen rechnen. Demzufolge verkehrt die S3 nur zwischen den Stationen Erkner und Ostbahnhof in einem Zehn-Minutentakt. Die S5 fährt nur zwischen den Bahnhöfen Strausberg beziehungsweise Hoppegarten und Ostbahnhof, wobei ein Zehn-Minutentakt lediglich ab Hoppegarten angeboten werden kann.

Derweil pendelt die S75 zwischen den Haltestellen Wartenberg und Warschauer Straße. Die S-Bahn Berlin informiert beim Kurznachrichtendienst X über die Signalstörung Bereits in der Vorwoche kam es zu Einschränkungen bei der S-Bahn, die den Südosten der Stadt betrafen. Grund war Personalmangel im Stellwerk Schöneweide.

Titelfoto: Jens Kalaene/dpa