Mit Sekt und Taschen im "Bikini Berlin" gegen Armut: Ob die Aktion Früchte trägt?

Berlin - Das nur einen Steinwurf von der Bahnhofsmission am Zoo entfernte "Bikini Berlin" will mit fein perlenden Getränken und echten Designertaschen viel Geld sammeln.

Dabei handelt es sich um das Brandenburger Tor, das von der Künstlerin in Acryl auf Leder mit den Maßen 100 mal 70 Zentimeter gemalt wurde.

Seine erste Charity-After-Work-Veranstaltung "Bubbles & Bags" startet am Donnerstag um 18.30 Uhr im Erdgeschoss der Concept-Shopping-Mall direkt an der Box der Berliner Taschenmanufaktur "Olbrish" mit einem prickelnden Gläschen Sekt.

Drei Berliner Designer-Taschen werden bei der Auktion hoffentlich viel Geld für die Bahnhofsmission am Zoo einbringen. © Candy Storm, BIKINI Berlin

"Es gibt nur wenige Orte in Berlin, wo Armut und Wohlstand so dicht beieinanderliegen wie hier bei uns in der Nachbarschaft", erklärte die Center-Managerin, Pia Lehmkuhl.

Die Bahnhofsmission am Zoo versorgt täglich bis zu 600 Menschen, wie die Leiterin Sünje Hansen sagte, und ist daher dringend auf Spenden angewiesen.

Über Schlafsäcken und warme Kleidung freuen sich die Menschen. Doch für die Logistikküche der Berliner Stadtmission werden täglich Lebensmittel wie frisches Obst und Milchprodukte, Nudeln, Reis und Konserven gebraucht.

Geldspenden sind besonders wichtig, um das nachkaufen zu können, was so gut wie jeden Tag zur Neige geht, zum Beispiel Kaffee, Zucker und Milch für die vielen Gäste.