Club Mate-Mangel! Darum sitzt Schöneberg auf dem Trockenen

Berlin - Wer hätte das gedacht? Trotz des Rufs als Biernation trinken die Deutschen lieber Cola als ein kühles Blondes. Laut Statista hat Coca-Cola (37,7 %) vor Pils und Co. (34.8) knapp die Nase vorn. In Berlin - so scheint es zumindest - ticken die Uhren mal wieder anders.

Club Mate ist in Berlin schon immer beliebt gewesen. In Schöneberg ist es zumindest in Supermärkten schwierig, das Kultgetränk zu bekommen. © privat

Ob in der Uni, in den Parks, auf dem Flohmarkt oder im Büro - die Berliner greifen gerne zur Club Mate. In Schöneberg ist das aber derzeit gar nicht so einfach - zumindest in den Supermärkten.

Seit Tagen schon suchen Bewohner des Akazienkiezes das beliebte koffeinhaltige Getränk vergeblich. Die Club Mate ist derzeit weder bei Edeka am Richard-Weizsäcker-Platz noch nur ein paar Meter weiter bei Rewe zu finden. Dort, wo normalerweise kistenweise die Club Mate meterhoch gestapelt wird.

Und auch beim Edeka in der Barbarossastraße oder beim Nahkauf in der Nähe des Bayrischen Platzes herrscht Mangelware. Macht gleich vier Supermärkte ohne Club Mate!

Die Begründung ist einfach: "Lieferschwierigkeiten", erklärt ein Mitarbeiter auf TAG24-Nachfrage. Demnach ist der Mate-Mangel nicht unbedingt neu. Im Sommer wird offensichtlich besonders gerne zur Club Mate gegriffen.

Das Kult-Getränk war schon in den frühen 90er-Jahren in Hamburg und Berlin beliebt, damals noch eher bei den Hackern sowie in Clubs und erlebte ab 2010 den wohl größten Hype. Mittlerweile ist das Trendgetränk gar im Ausland zu finden.