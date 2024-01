Droht Union Berlin ein Hierarchieproblem?

Berlin - Union Berlin bereitet sich aktuell auf die Rückrunde vor, doch Trainer Nenad Bjelica (52) gehen so langsam die Führungsspieler aus. Wer soll Union führen?

Christopher Trimmel ist bei den Eisernen schon lange nicht mehr gesetzt. © Andreas Gora/dpa

Am Samstag gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr/Sky) wartet das erste von 19 Endspielen auf die Eisernen.

Das Ziel für die Rückrunde dürfte allen Unionern klar sein: Es geht einzig und allein um das nackte Überleben in der Fußball-Bundesliga.

Trainer Nenad Bjelica gibt den Weg an der Außenlinie vor. Doch wer übernimmt auf dem Platz die Verantwortung und führt die Mannschaft?

Beim 2:0 (0:0) vom Samstag gegen Arminia Bielefeld führte Jerome Roussillon (35) die Eisernen auf den Rasen. Dabei ist der Linksverteidiger nur der fünfte Kapitän. Die Nummer eins in dieser Hierarchie gehört in dieser Spielzeit wahrlich nicht zum Stammpersonal. Die Rede ist in diesem Fall von Christopher Trimmel (36).

Aufgrund der angespannten Situation nimmt Bjelica auch vor seiner Identifikationsfigur keine Rücksicht. Trimmel bleibt aktuell nur der Platz auf der Bank.