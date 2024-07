Einzigartiges Labyrinth in Berlin - So eine interaktive Ausstellung hast Du noch nicht gesehen!

In Halle 16, der ehemaligen Radsetzerei des RAW-Geländes, befindet sich der einzigartige Rundgang. © Laura Voigt (Bildmontage)

Auf dem 8800 Quadratmeter großen Platz für interkulturelle Projekte, Ausstellungen und Märkte befindet sich neuerdings ein außergewöhnliches Erlebnis.

Wer Fan von Filmen wie "Charlie und die Schokoladenfabrik", "Edward mit den Scherenhänden" oder "Alice im Wunderland" ist, wird hier definitiv auf seine Kosten kommen.

Die Ausstellung bietet die einzigartige Gelegenheit, in die Gedanken- und Filmwelt des Regisseurs einzutauchen.

Das Creative Team war mit ihrer Ausstellung bereits in Barcelona, Brüssel und Madrid.

"Die gesamte Ausstellung wird in einem Labyrinth präsentiert. Viele Besucher werden anfangs verwirrt sein, welche Tür sie in dem jeweiligen Raum nehmen sollen. Das Schöne dabei ist: Egal, welchen Weg man nimmt, am Ende haben alle das Gleiche gesehen", so das Creative Team.