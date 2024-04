EM-Pokal kommt nach Berlin: Hier kann die Trophäe bestaunt werden

Berlin - Am 14. Juni wird die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland angepfiffen. Zuvor kommt der EM-Pokal für zwei Tage nach Berlin .

Der EM-Pokal kommt in die Hauptstadt. © Roberto Pfeil/dpa

Am 24. und 25. April kann die Siegertrophäe im Rahmen der sogenannten "Trophy Tour" in der Hauptstadt bewundert werden.

Die Tour startet am Mittwoch, 24. April, am Berliner Hauptbahnhof, wo Sportsenatorin Iris Spranger (62, SPD) den Pokal zusammen mit den Bahnvorständen Ulrike Haber-Schilling und Ralf Thieme in Empfang nimmt.

Mit der S-Bahn fährt der Pokal zunächst ins Rote Rathaus, bevor er zwischen 16.30 Uhr und 19 Uhr im Olympiastadion, dem Ort des EM-Endspiels, bei einem Medienevent zu sehen ist.

Am Donnerstag, 25. April, geht der Euro-Pokal auf Foto-Tour durch Berlin, unter anderem mit Stationen an der Oberbaumbrücke und vor dem Reichstag.