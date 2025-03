Erste spezielle Schutzwohnung soll Menschen vor diesen Ausbeutern retten

"Oft werden sie mit falschen Versprechen gelockt, unter Druck gesetzt und systematisch um ihre Rechte gebracht. Viele sind verängstigt, verzweifelt und wissen nicht, an wen sie sich wenden können", so Kiziltepe.

Menschen, die Opfer von Arbeitsausbeutung und Menschenhandel geworden sind, haben seit Januar eine Zuflucht, wie die Senatorin Cansel Kiziltepe (49, SPD ) am Montag mitteilte.

In enger Zusammenarbeit mit der Polizei Berlin, dem Zoll und weiteren Behörden sollen Menschen effektiver vor Ausbeutung geschützt werden. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Um die Menschen noch effektiver vor Ausbeutung zu schützen, wurde eine bundesweit einmalige "Gemeinsame Ermittlungsgruppe Arbeitsausbeutung" von der Polizei Berlin und dem Zoll in enger Zusammenarbeit mit der Verwaltung und den Beratungsstellen ins Leben gerufen.

Die Kosten für die Schutzwohnung belaufen sich auf 450.000 Euro, die von der Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration und Vielfalt in diesem Jahr übernommen werden.

Arbeitsausbeutung ist der Senatsverwaltung nach im Bereich der Bau- und Landwirtschaft bis hin zur häuslichen Pflege und in der Gastronomie zu finden. Besonders gefährdet davon sind Menschen in prekären Lebenssituationen, häufig mit Migrations- oder Fluchtgeschichte.

"Das Land Berlin wird weiter mit aller Konsequenz gegen alle jene vorgehen, die von der Not anderer Menschen profitieren. Niemand soll in Berlin unter ausbeuterischen Bedingungen arbeiten müssen", so Senatorin Kiziltepe.