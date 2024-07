Fatale Folgen für Fische: Es sprudelt nicht mehr im Volkspark Friedrichshain

Im Großen Teich im Volkspark Friedrichshain sterben viele Fische aufgrund von Sauerstoffmangel. © DPA

Das teilte das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg am Freitag mit.

Das Fischsterben ist bereits seit dem 2. Juli bekannt. Vermutlich haben die Gifte der dortigen Algen die Tragödie ausgelöst. Ein Labor nimmt derzeit eine Wasseranalyse vor, wie ein Sprecher informierte.

In dem künstlichen Teich vermehrten sich die Wasserpflanzen und Algen in einem so großen Ausmaß, dass nun die Pumpe der großen Fontäne ihren Geist aufgeben hat.

Das hat fatale Folgen für die dortigen Tiere. Dadurch gelangt nicht genügend Sauerstoff in das Wasser und die Fische sterben - der Teich eutrophiert, kippt also um.

Beschleunigt wird dieses Ereignis durch Laubfall, der am Grund verfault, Starkregen sowie vermehrt hohe Temperaturen. Doch auch die Fütterung von Teich-Bewohnern mit Brot trägt zur Eutrophierung bei. Denn die gammeligen Reste faulen vor sich hin und entziehen dem Teich viel Sauerstoff.

Daher ist die Fütterung von Enten und anderen Lebewesen strengstens untersagt.