08.02.2025 11:31 Grippewelle hat Berlin im Griff: Doch es kursieren noch andere Erreger

Durch einen frühen Beginn der Grippewelle leiden in Berlin zurzeit mehr Menschen an Influenza als in den Vorjahren. Doch auch andere Erreger kursieren.

Von Mia Bucher Berlin - Durch einen frühen Beginn der Grippewelle leiden in Berlin zurzeit deutlich mehr Menschen an Influenza als in den Vorjahren. Doch auch andere Erreger kursieren nach wie vor. Aktuell ist in Berlin Grippesaison. Manchmal können Symptome aber auch auf andere Viruserkrankungen hinweisen. (Symbolbild) © Philip Dulian/dpa Neben der Saison 2022/2023 sei es erst das zweite Mal, dass mehr als 2000 Fälle in einer Woche an das Landesamt für Gesundheit (Lageso) übermittelt wurden, wie die Behörde in ihrem aktuellen Wochenbericht zu Infektionskrankheiten erklärte. Zum Vergleich: Vergangenes Jahr wurden zur gleichen Zeit rund 775 Fälle gemeldet. "Es zeichnet sich somit eine starke Influenzasaison ab", so das Lageso. Der Bericht bezieht sich auf die Woche vom 27. Januar bis zum 2. Februar. Berlin Lokal Nach Reizgas-Angriff an Berliner Problemschule: Das will der Direktor jetzt tun Es ist davon auszugehen, dass die tatsächliche Zahl der Erkrankten höher ist, da nicht alle zum Arzt gehen und sich testen lassen. Die aktuelle Grippesaison hat der Definition des Robert Koch-Instituts (RKI) zufolge Ende Dezember begonnen und zuletzt deutschlandweit an Wucht zugenommen. Auch Corona und das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) gehen nach wie vor um. Die Corona-Nachweise sind aber seit Jahresbeginn zurückgegangen, auch in Berlin. Das kann man den Lageso-Daten zufolge auch an einem Abfall der im Abwasser gemessenen Viruslast erkennen. Rege Nachfrage nach Schnelltests Kombi-Schnelltests können Auskunft geben, welche Viruserkrankung vorliegt. (Symbolbild) © Till Simon Nagel/dpa Weil viele Erreger kursieren, die Symptome sich aber häufig ähneln, sind Kombi-Schnelltests mit denen man sich gleichzeitig auf Influenza, RSV und Covid-19 testen lassen kann, beliebt. Stefan Schmidt vom Berliner Apotheker-Verein sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Nach solchen Schnelltests herrscht eine rege Nachfrage, wie mir aus mehreren Apotheken bestätigt wurde." Viele Apotheken hätten solche Tests vorrätig. Auch in Drogeriemärkten sind sie zu finden. Berlin Lokal 80 Jahre nach verheerendem Luftangriff auf Berlin: Martina Gedeck liest in Bunker Für den Hausgebrauch sind die Tests nach Angaben der Virologen Nadine Lübke und Marcus Panning eine erste Orientierung, wenn Erkältungssymptome bestehen. In Krankenhäusern solle aber, vor allem bei Risikopatienten, auf PCR-Tests gesetzt werden. Sie lieferten verlässlichere Ergebnisse.

Titelfoto: Philip Dulian/dpa