Häusliche Gewalt in Berlin steigt: So viele Frauen sind betroffen

Berlin - In Berlin gibt es nach Einschätzung der Sozialverwaltung weiterhin nicht genügend Schutzplätze für von Gewalt betroffene Frauen.

Umbau und Sanierung eines Berliner Gebäudes für das im vergangenen Herbst eröffnete, achte Frauenhaus mit 40 Plätzen kosteten 4,7 Millionen Euro, davon kamen 2,3 Millionen aus dem Bundesförderprogramm "Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen".

Trotz der aktuellen Diskussion um Einsparungen im Landeshaushalt hieß es von der Sozialverwaltung deshalb: "Wir halten an der Planung eines neunten Frauenhauses fest".

Die Kapazitäten seien zwar in den vergangenen Jahren kontinuierlich ausgebaut worden. Das Angebot reiche aber nicht aus, teilte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales und Gleichstellung auf dpa-Anfrage mit.

Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (48, SPD) setzt sich für mehr Schutzplätze für akut von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder ein. © Soeren Stache/dpa (Bildmontage)

Nach Angaben der Verwaltung von Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (48, SPD) hat sich die Zahl der Schutzplätze für akut von Gewalt betroffene Frauen und ihre Kinder seit Anfang 2020 von 301 auf 521 Plätze erhöht. Darunter sind 462 Plätze in Frauenhäusern.

Zusätzlich bieten die Berliner Clearingstelle 15 und die Frauen-Schutzwohnungen 44 entsprechende Schutzplätze an.

Weitere rund 170 Schutzplätze stehen in sogenannten Zufluchtswohnungen zur Verfügung sowie rund 160 in sogenannten Zweite-Stufe-Wohnungen, in denen Frauen unterkommen können, wenn sie das Frauenhaus wieder verlassen haben.



Die Zahl der Opfer von häuslicher Gewalt in Deutschland nimmt nach den Daten des Bundeskriminalamts seit Jahren zu. So wurden 2022 mehr als 240.000 Opfer registriert, 8,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Acht von zehn Betroffenen sind weiblich.