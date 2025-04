Halbmarathon in Berlin: Mehrere Straßen wegen Lauf-Event gesperrt

Berlin - Wegen des Halbmarathons muss am Wochenende in Berlin mit erheblichen Verkehrseinschränkungen gerechnet werden.

Autofahrern wird empfohlen, so weit wie möglich auf die Stadtautobahn auszuweichen und zur Querung der Laufstrecke die B96 mit dem Tiergartentunnel und den Tunnel am Adenauerplatz zu nutzen. Grundsätzlich empfiehlt die Verkehrsinformationszentrale, auf die S- und U-Bahnen umzusteigen.

Die Straße Unter den Linden ist am Sonntag gesperrt. Zwischen Brandenburger Tor und Spandauer Straße beginne die Straßensperrung gegen 7.45 Uhr und ende gegen 15 Uhr, teilte die Verkehrsinformationszentrale mit. Autos können die Laufstrecke nicht oder nur bei Freigabe durch Verkehrsposten queren.

Der Halbmarathon findet am Sonntag statt, Start und Ziel befinden sich auf der Straße des 17. Juni. Die Inlineskater, Rollstuhlfahrer und Handbiker sowie die Läufer starten am Vormittag in mehreren Wellen.