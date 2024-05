Hallo, Urlaub: In den Ferien wieder mehr Züge von Berlin an die Ostsee

Ab dem Sommer fahren wieder mehr Züge aus Berlin an die Ostsee. © Fabian Sommer/dpa

Wie schon in den vergangenen Jahren gebe es auch 2024 eine hohe Nachfrage für Züge an die Ostsee, erklärte der VBB am Mittwoch in einer Mitteilung. Das Deutschlandticket trage zusätzlich dazu bei.

Ab Pfingsten sollen weitere zusätzliche Züge von Berlin aus in den Norden fahren.

Schon seit Ostern gibt es an den Wochenenden und Feiertagen Zusatzzüge beim RE3:

gegen 8 Uhr ab Berlin Hbf nach Stralsund

gegen 10 Uhr ab Berlin Hbf nach Stralsund

gegen 12.40 Uhr ab Stralsund nach Berlin

gegen 14.40 Uhr ab Stralsund nach Berlin

Ab Pfingsten gibt es an Freitagen eine zusätzliche Fahrt Berlin - Stralsund mit Umstieg in Pasewalk:

ab circa 15.10 Uhr ab Berlin-Gesundbrunnen

in der Gegenrichtung ab Stralsund circa 15.30 Uhr

(die Züge fahren einmalig auch schon am 8. Mai)

In den Sommerferien kommt ein weiteres Zugpaar zwischen Berlin und Stralsund hinzu: