Hanfmesse "Mary Jane" in Berlin: Besucherflut sorgt für Einlassstopp

So viele Besucher wie 2024 zählte die Messe noch nie. © Monika Skolimowska/dpa

Lang vorbei sind die Zeiten, in denen Marihuana und anderen Cannabis-Produkten das leicht miefige Image des Versagerkrauts für Stoner, Slacker und andere Realitätsverweigerer anhaftete.

Heute - erst recht mit der Teillegalisierung im Rücken - gilt das Geschäft mit dem Grün als vielversprechender Industriezweig. Und so wie es Weinkenner gibt, existieren heute wie selbstverständlich auch Cannabis-Connaisseure.

Mit diesem neuen Selbstbewusstsein präsentierten sich entsprechend auch die mehr als 400 Aussteller aus aller Welt an den drei Messetagen auf 20.000 Quadratmetern unter dem Berliner Funkturm.

"Das Wochenende hat gezeigt, dass Berlin der angesagteste Hanf-Hotspot und die Mary Jane jetzt die europäische Leitmesse ist. Viele wollten dabei sein und die Atmosphäre selbst erleben", erklärte Nhung Nguyen, Veranstalterin und Mitbegründerin der Mary Jane.

In der Tat: Am Samstag war der Andrang teilweise so groß, dass der Einlass für kurze Zeit sogar unterbrochen werden musste! Die Besucher dürften es aber, so viel Klischee sei erlaubt, gaaanz entspannt genommen haben.