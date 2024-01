Hauptstadt der Blitzer: Hier müssen Berliner 2024 zusätzlich aufpassen!

Berlin - Berlin steht einmal mehr im Blitzlicht-Gewitter. Und das ganz buchstäblich: In keiner anderen deutschen Stadt werden gleichzeitig so viele Blitzer-Fallen aufgestellt wie in der Metropole an der Spree.

In der deutschen Hauptstadt wird besonders oft geblitzt. © Monika Skolimowska/dpa

Das ist das Ergebnis einer aktuellen Erhebung der Experten von Goldenstein Rechtsanwälte.

Laut der Verbraucherkanzlei erzielt Berlin bei der Anzahl an Blitzern, die zur gleichen Zeit aufgestellt werden, den Rekordwert von 14,77 - in Köln sind es 7,07 und in Chemnitz sogar nur 1,7.

Vergleicht man jedoch den Blitzer-Durchschnitt pro 1000 Hektar, können die Berliner aufatmen. Hier liegt die Hauptstadt mit 5,62 deutlich unter dem Bundesschnitt von 11,47.

Für die Stadt Berlin zahlen sich die Fallen aus: In den ersten zehn Monaten des vergangenen Jahres flossen rund 4500 Euro aus stationären Blitzern und rund 22.700 Euro aus mobilen Messgeräten in die Kasse.

In den ersten Wochen 2024 geht Berlin in eine neue Blitzer-Offensive. An insgesamt elf Standorten sollen die neuen Geräte installiert werden.

Hier sollen die neuen Blitzer laut Polizei stehen: