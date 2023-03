Hochzeits-Korso mit Luxus-Karossen sorgt für Großeinsatz der Polizei

Ein Großeinsatz der Berliner Polizei hat am Sonntagabend den Verkehr auf dem Kurfürstendamm lahmgelegt. © Morris Pudwell

Teure Autos sind auf dem Kurfürstendamm keine Seltenheit.

Doch so etwas sieht man auch an der Berliner Luxus-Meile nicht alle Tage: Bei einem Hochzeits-Korso waren dort am Sonntagabend mehrere Protz-Karren mit einem Gesamtwert von rund 300.000 Euro unterwegs!

Die Luxuswagen-Parade - darunter zwei Audi R8 Spyder, ein Jaguar F-Type, ein Mercedes AMG G63, ein Mercedes S63 sowie ein Mercedes C63s - rief schließlich auch die Berliner Polizei auf den Plan.

Bei einer großen Verkehrskontrolle am Adenauer Platz stoppten Beamte den Auto-Korso und kontrollierten die Fahrzeuge.

Für die aufwendige Maßnahme hatten die Polizisten eigens die Busspur am Adenauerplatz/Kurfürstendamm und die dortige Haltestelle gesperrt. Nach etwa zwei Stunden war die Untersuchung beendet und die Fahrzeuge konnten weiterfahren.