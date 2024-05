Hungerstreikender bricht zusammen: Klima-Aktivist in Klinik!

Berlin - Der Hungerstreik für das Klima wird immer härter: Nun ist der Aktivist Tin (35) in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Klima-Aktivist Tin (35) befindet sich seit 16 Tagen im Hungerstreik. © TAG24, Screenshot/Instagram/hungern_bis_ihr_ehrlich_seid (Bildmontage)

Tin sei im Hungerstreik-Camp im Invalidenpark in Berlin zusammengebrochen, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung von "Scientist Rebellion". Unterstützer hätten daraufhin den Rettungsdienst verständigt.

Mit dem Rettungswagen wurde Tin ins Bundeswehrkrankenhaus Berlin gebracht. Über seinen Gesundheitszustand ist bislang nichts weiter bekannt. Der Aktivist befindet sich seit 16 Tagen im Hungerstreik.

Im Rahmen der Protestaktion "Hungern bis ihr ehrlich seid" nehmen inzwischen fünf Menschen keine Nahrung mehr zu sich. Die Streikenden fordern eine Regierungserklärung, in der Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) die Gefahren der Klimakrise öffentlich anerkennt.

Der Gesundheitszustand der Hungerstreikenden gibt immer mehr Grund zur Sorge. Am längsten dabei ist Wolfgang Metzeler-Kick (49) mit inzwischen 70 Hungertagen. Aktuell setzt ein grippaler Infekt dem geschwächten Körper des Ingenieurs zu.

Der Aktivist Michael Winter (61) - seit 28 Tagen im Hungerstreik - ist in so schlechter Verfassung, dass das ärztliche Team vor Ort die medizinische Unterstützung einstellte. Diese sei nicht mehr zu verantworten.