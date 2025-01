Im Februar ist Bundestagswahl: Doch was, wenn man im Knast sitzt?

Berlin - Bei der Bundestagswahl in knapp einem Monat dürfen in Berlin knapp 1.550 Gefangene ihre Stimme abgeben. Doch wie läuft eine Wahl hinter Gittern ab?

Auch Menschen, die in Berlin im Gefängnis sitzen, haben das Recht zu wählen. (Archivbild) © Fabian Sommer/dpa

Damit sind weniger als die Hälfte der mehr als 3.530 Inhaftierten wahlberechtigt, wie aus Angaben der Senatsjustizverwaltung hervorgeht.

Die Stimmabgabe erfolgt in der Regel in Abstimmung mit dem Landeswahlamt per Briefwahl, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Straftäter, denen Lockerungen gewährt werden, können ihre Stimme demnach aber auch am 23. Februar selbst im Wahllokal abgeben. Dies kommt beispielsweise für ein Teil der rund 330 Menschen im offenen Vollzug infrage.

Über ihr Wahlrecht und die Möglichkeit der Briefwahl werden die Häftlinge informiert, wie die Sprecherin erklärte. Es gebe es Beschäftigte, die speziell für die Wahl eingesetzt seien und auf Fragen der Insassen eingehen könnten.

Damit das Wahlgeheimnis gewahrt wird, stehen nach den Angaben - falls erforderlich - in bestimmten Zeiten extra Räume zu Verfügung. Für Gefangene, die allein untergebracht sind, ist das jedoch nicht nötig.