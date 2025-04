In Berlin entsteht ein besonderes Wohnquartier, ein anderes kriegt Server-Wärme

In Berlin-Pankow entsteht ein Wohnquartier für 22.000 Menschen, das Wärme und Strom komplett fossilfrei erzeugt. © 3D RenderMachine GmbH

Auf 22.000 Quadratmetern wird in Pankow das Wohngebiet "Staytion" in der Damerowstraße 8, 11 und in der Hadlichstraße 18, 19 entstehen, in dem Wärme und Strom komplett fossilfrei erzeugt werden.

Das teilte die "GASAG Solution Plus" mit. Fertiggestellt werden soll das Quartier mit insgesamt 544 Wohnungen und einem EDEKA-Supermarkt bis 2030.

Damit werde ein Leuchtturmprojekt realisiert, auf das alle beteiligten Unternehmen zu Recht stolz sind. "Mit dem Projekt 'Staytion' zeigen wir, dass in Berlin bezahlbarer und dringend benötigter Wohnraum geschaffen werden kann, ohne dabei den bewussten Umgang mit Ressourcen aus den Augen zu verlieren", sagte Marcus Becker, Geschäftsführer des Bauherrn Kondor Wessels.

Damit die Wohnungen nachhaltig und zukunftssicher mit Wärme und Energie versorgt werden können, werden Geothermie, moderne Photovoltaik-Anlagen sowie Sole- und Wärmepumpen eingesetzt. Mehr als einhundert Erdsonden werden dazu benötigt.