In Gedenken an Opfer der NS-Diktatur: Weitere Stolpersteine werden verlegt

Berlin - Im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg werden weitere acht Stolpersteine verlegt, um an Opfer des Nationalsozialismus zu erinnern.

Die Gedenksteine haben eine Messingoberfläche, in der die Namen und biografische Daten der Opfer, Zeitpunkt ihrer Deportation und der Deportationsort eingraviert sind. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Die Verlegung an den letzten fünf freiwillig gewählten Wohnorten der Menschen sei für den 10. April geplant, teilte das Bezirksamt am Mittwoch mit.

Teilweise wird auch Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann (39, Grüne) erwartet.

"Nie wieder ist jetzt – und darum ist zentral, dass wir derer gedenken, die im Nationalsozialismus verfolgt und ermordet wurden", sagte Hermann laut Mitteilung.

Und sie fuhr fort: "Wir erinnern an Menschen, die in den Kiezen, Straßen und Häusern gelebt haben, in den wir heute leben. Sie waren Nachbarn. Mit den Stolpersteinen machen wir im Stadtbild auf ihre Schicksale aufmerksam."