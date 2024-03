Internationaler Frauentag: Zahlreiche Demonstrationen in Berlin

Berlin - Feiertag in der Hauptstadt: Zum Internationalen Frauentag sind am Freitag in Berlin zahlreiche Veranstaltungen rund um das Thema Geschlechtergerechtigkeit geplant.

Am Freitag stehen in Berlin mehrere Protestkundgebungen anlässlich des Weltfrauentags auf dem Programm. (Archivfoto) © Jörg Carstensen/dpa

Ein Bündnis aus Gewerkschaften und Initiativen ruft ab 11.30 Uhr zu einer Versammlung für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen auf.

Die Veranstalter erwarten mehrere Hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu der Demonstration, die vom Oranienplatz in Kreuzberg zum Brandenburger Tor gehen soll. Auf der angrenzenden Straße Unter den Linden werden dann ab 14 Uhr etwa 5000 Menschen zu einer weiteren Kundgebung erwartet.

Auch aus der linksradikalen Szene sind Demonstrationen für den Nachmittag (15 Uhr) und Abend (18 Uhr) in Friedrichshain und Kreuzberg angemeldet mit jeweils mehreren Hundert Menschen.

Dabei könnte das Vorgehen der Polizei nach der Festnahme der früheren RAF-Terroristin Daniele Klette (65) und der verstärkten Fahndung nach ihren mutmaßlichen Komplizen Ernst-Volker Staub (70) und Burkhard Garweg (55) auch Thema sein.

Anders als im benachbarten Brandenburg ist der Weltfrauentag in Berlin ein Feiertag. Er wurde auf Anregung der deutschen Sozialdemokratin Clara Zetkin erstmals am 19. März 1911 in Deutschland und in Nachbarländern organisiert.