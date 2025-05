IT-Störung sorgt für Bürgeramt-Chaos in Berlin

Berlin - In Berlins Bürgerämtern ist es aufgrund von IT-Problemen zu Einschränkungen bei den Dienstleistungen gekommen.

Das Bürgeramt in Spandau erlebte keinen schönen Tag. © Jörg Carstensen/dpa

"Derzeit gibt es eine Datenbankstörung", teilte Senatssprecherin Christine Richter auf dpa-Anfrage mit. Sie habe zur Folge, dass ein sogenanntes Fachverfahren nicht genutzt werden könne, das vor allem in den Bürgerämtern im Einsatz sei. "Deshalb kommt es dort aktuell zu Einschränkungen."

Die Behebung der Ursache laufe noch. Zuvor hatte der rbb über die Softwareprobleme berichtet.

Das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg teilte auf dpa-Anfrage mit, das Fachverfahren VOIS sei seit dem Morgen ausgefallen. Das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten arbeite mit Hochdruck daran, es wieder arbeitsfähig zu bekommen. "Die Kundinnen und Kunden werden in schriftlichen Verfahren bedient oder mit kurzfristigen Terminen versorgt."

Unter anderem das Bezirksamt Treptow-Köpenick, Marzahn-Hellersdorf und das in Mitte bestätigten auf Anfrage eine Datenbankstörung und entsprechende Einschränkungen in den Bürgerämtern. Aus dem Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf hieß es: "Am heutigen Tag waren nur Beglaubigungen und die Aushändigung von Dokumenten möglich."