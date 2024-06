Jahrelange Groß-Baustelle startet mitten in Berlin: Das gilt es zu beachten!

Berlin - Am kommenden Mittwoch (26. Juni) startet ein großes Bauvorhaben mitten in Berlin . Verkehrsteilnehmer müssen sich im Bereich Friedrichstadt, Dorotheenstadt und Friedrichswerder auf jahrelange Einschränkungen einstellen.

Das teilte die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt am Montag mit.

"Die Möglichkeit der Ver- und Entsorgung der Anrainer wird gewährleistet", heißt es von der Senatsverwaltung. Gebäude, die an die Baustelle angrenzen, können über einen südlich angeordneten mindestens eineinhalb Meter breiten Gehweg erreicht werden.

Die Baumaßnahmen sind in drei Abschnitte unterteilt, die zeitversetzt durchgeführt werden.

Das ist der erste Bauabschnitt der umfassenden Straßenbaumaßnahmen in Berlin-Mitte. © Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ)

Am Mittwoch wird der erste Bauabschnitt vorbereitet. Die Straßenarbeiten beginnen in der 27. Kalenderwoche und dauern in diesem Abschnitt circa ein Jahr.

Die Baustelle kann nördlich über die Leipziger Straße sowie südlich über die Schützenstraße und die Zimmerstraße umfahren werden.

Es ist mit Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen.

Die Krausenstraße soll erst Ende des Jahres 2027 komplett fertiggestellt werden.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme betragen rund 6,4 Millionen Euro, wobei noch Investitionskosten für den Aus-, Um- und Neubau der Ver- und Entsorgungsanlagen hinzukommen.