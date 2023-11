Jetzt ist es offiziell: Berlins bester Stollen kommt aus Köpenick!

Berlin - Mit der alljährlichen öffentlichen Stollenprüfung hat die Bäcker-Innung Berlin am gestrigen Freitag die Vorweihnachtszeit eingeleitet.

Bei der öffentlichen Stollenprüfung der Bäcker-Innung Berlin wurde es am Freitag weihnachtlich. © Bäcker-Innung Berlin

Zwischen 10 und 18 Uhr konnten sich Besucher in der Markthalle des Einkaufszentrums "WILMA" an der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg ein Bild davon machen, wie Stollen im Jahr 2023 zu schmecken haben. Und das gleich 45 Mal!

So viele Stollen-Variationen aus Berliner Bäckereien standen zum Probieren bereit. Mit Stimmkarten konnten die Backwaren-Fans für ihren persönlichen Sieger im Geschmackstest abstimmen.

Das Rennen beim Publikum machte in diesem Jahr Bäckerei und Konditorei Scholz aus Köpenick. Der Schoko-Dattel-Pistazien-Stollen sammelte die meisten Stimmen und ist damit offiziell der "Berliner Lieblingsstollen" 2023.

Die Sieger in den weiteren vier Kategorien waren: Bäcker Wiedemann mit dem Butter-Rosinenstollen (Butterstollen), Bäckerei und Konditorei Streubel & Cornet mit dem Mohnstollen, Bäckerei-Konditorei Johann Mayer mit der Nussstolle und Bäcker Walf mit dem Quarkstollen.

Parallel waren die professionellen Prüfer der Bäcker-Innung Berlin im Einsatz, um das Weihnachtsgebäck zu bewerten. Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Von den 45 Stollen wurden 17 mit "sehr gut" und 26 mit "gut" bewertet.