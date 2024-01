Juden-Hass und verletzte Polizisten: Linken-Demo eskaliert komplett

Mehrere Tausend Demonstranten zogen am Sonntag durch Berlin-Friedrichshain. © Joerg Carstensen/dpa

Vor 105 Jahren wurden die beiden Kommunistenführer Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg ermordet. Über 5000 Menschen gedachten der beiden und versammelten sich am Sonntag zu einer Demonstration.

Laut Informationen der "Bild" sollen sich allerdings auch Islamisten-Unterstützer unter die Demonstranten gemischt haben.

Immer wieder waren demnach pro-palästinensische Parolen wie "Viva Palästina" zu hören. Als der Spruch "From the river to the sea, Palestine will be free" skandiert wurde, stoppte die Polizei die Demonstration.

Für vereinzelt gewaltbereite Teilnehmer war das scheinbar der Startschuss, um mit Fahnenstangen auf die Beamten loszugehen. Bis zu 20 Polizisten sollen dabei verletzt worden sein, wie aus dem Bericht hervorgeht.