Kiffen verboten! Kein Cannabis-Rausch in Berliner Freibädern

Da es sich bei den Bädern um Sportstätten handele und laut neuem Gesetz das Kiffen auf und in Sportstätten weiterhin verboten sei, "wird es auch künftig nicht möglich sein, in den Bädern zu kiffen", erklärte eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Verboten ist es auf Spielplätzen, in Schulen, Sportstätten, also auch Fußballstadien, Kinder- und Jugendeinrichtungen und jeweils in Sichtweite davon – in 100 Metern Luftlinie um den Eingangsbereich.