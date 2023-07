Krawalle in Berliner Bädern eskalieren weiter: Was jetzt passieren soll

Berlin - Immer wieder hat es in den vergangenen Wochen Schlägereien und Übergriffe in Berlins Freibädern gegeben. Doch wie soll es weitergehen?

Szenen wie diese aus dem Columbiabad in Neukölln häufen sich in Berlins Freibädern. Nun verfassten die Mitarbeiter einen Brandbrief. © Carioline Bock/dpa

Erst am Sonntag war im Kreuzberger Prinzenbad ein Badegast krankenhausreif geprügelt worden. Zum Ferienstart ist nun die Polizei mit einer mobilen Wache vor dem Bad präsent. Die Polizei hatte bereits angekündigt, während des Sommers vor ausgewählten Bädern auf diese Art immer wieder sichtbar und ansprechbar zu sein.

Mit Blick auf die derzeitige Schließung des nur wenige Kilometer entfernten Columbiabads war der Einsatzort der mobilen Wache der Direktion 5 am Mittwoch kurzerhand vor das Prinzenbad verlegt worden, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr.

Diese mobilen Wachen, die im Innenraum mit Stühlen, Schreibtisch und Laptops ausgestattet sind, werden seit einigen Jahren in Parks, vor Bahnhöfen oder an problematischen Orten mit viel Kriminalität positioniert - und im Sommer auch vor Berliner Freibädern.

Die Polizei gibt in der Regel im Internet vorab bekannt, wann die Wachen wo zu finden sind, wie ein Behördensprecher sagte. "Je nach Einsatzlage kann sich das aber ändern", sagte er. Dies gelte insbesondere mit Blick auf die Lage in den Freibädern in den Sommerferien.

In Berlin erhalten fast 400.000 Schüler am heutigen Mittwoch ihre Zeugnisse und starten damit in die Ferien, die offiziell an diesem Donnerstag beginnen.

Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (52, SPD) hat sich in der laufenden Debatte über Gewalt in Freibädern für Polizeipräsenz in den Einrichtungen ausgesprochen.