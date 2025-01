Kuriose Kaffee-Wette: Berliner sammeln fast fünfstellige Summe, doch dieser Bezirk ist der Sieger!

Berlin - Welche Berliner Bewohner sind in der Lage, mehr als 500 Kaffeepakete für einen guten Zweck auf den Tisch zu hauen? Diese Wette gingen fünf Bezirke ein und kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Fünf Berliner Bezirke lieferten sich eine spannende Kaffeewette, die alle Erwartungen übertraf. (Symbolbild) © Tobias Hase/dpa

Die stolze Spendensumme von insgesamt 9424 Päckchen sammelten Bürger aus Neukölln, Reinickendorf, Lichtenberg, Spandau und Tempelhof-Schöneberg.

Das teilte das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg mit.

In diesem Bezirk waren die Bewohner besonders warmherzig und gaben in den Rathäusern in Schöneberg und Tempelhof insgesamt 1666 Kaffeepakete ab. Damit gingen sie als Sieger der Wette "Kaffee gegen Kälte" hervor.

"Unser Bezirk wurde dieses Jahr zum ersten Mal zur Kaffeewette aufgefordert. (...) Alle Spendenden haben mit ihrer Teilnahme ein großes Zeichen der Solidarität mit wohnungslosen Menschen gesetzt", so Bezirksbürgermeister Jörn Oltmann (58, Grüne) stolz über die Menge an Spenden.

Die Kältehilfen in den jeweiligen Bezirken freuen sich nun über das belebende Getränk gegen die frostigen Temperaturen.