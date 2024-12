Letzter verkaufsoffener Sonntag 2024: Diese Geschäfte in Berlin haben auf

Berlin - Der vierte Advent ist in Berlin zugleich auch der letzte verkaufsoffene Sonntag des Jahres. Hier seht Ihr, welche Geschäfte, Malls und Shopping-Center geöffnet haben.

Auch in der Mall of Berlin sind am heutigen Sonntag Weihnachtseinkäufe möglich. © Annette Riedl/dpa

Kurz vor Weihnachten dürfte in den meisten Shops in der Hauptstadt mit einem großen Ansturm zu rechnen sein. Denn wer noch keine Geschenke hat, kann an diesem Sonntag noch einmal zuschlagen.

Für Euren Shopping-Endspurt haben unter anderem diese Anlaufstellen geöffnet:

Alexa (13-18 Uhr)

Mall of Berlin (13-19 Uhr)

East Side Mall (13-18 Uhr)

Bikini Berlin (13-18 Uhr)

Europacenter (13-18 Uhr)

KaDeWe (13-20 Uhr)

Schönhauser Allee Arcaden (13-18 Uhr),

Hallen am Borsigturm (13-18 Uhr)

Wilmersdorfer Arcaden (13-18 Uhr)

Spandau Arcaden (13-18 Uhr)

Gropius Passagen (13-18 Uhr)

Tempelhofer Hafen (13-18 Uhr)

Neben den großen Malls sind auch die folgenden Läden dabei: