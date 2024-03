Licht aus fürs Klima: Darum bleiben Berliner Wahrzeichen für eine Stunde dunkel

Berlin - Am heutigen Samstag ist es wieder so weit: Zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr gehen bei der " Earth Hour " rund um den Globus die Lichter aus. Auch Berlin ist bei der weltweit größten Aktion für mehr Klima- und Umweltschutz dabei.

So teilte das Bezirksamt Treptow-Köpenick mit, von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr die Lichter an den Rathäusern Treptow und Köpenick auszuschalten.

In Berlin bleibt während der Stunde des Licht-Verzichts etwa das Brandenburger Tor unbeleuchtet. Auch andere berühmte Bauwerke sowie Büros und teilnehmende Privathaushalte bleiben in dieser Zeit dunkel.

Das Portal "Check24" hat ausgerechnet, dass deutsche Haushalte rund 435.000 Euro und 519.000 Kilogramm CO₂-Emissionen einsparen würden, wenn Geräte im Stand-by-Modus für eine Stunde ausgesteckt werden. Jedes Jahr werden demnach rund 4,5 Milliarden Kilogramm CO₂ durch Elektrogeräte im Stand-by-Betrieb erzeugt.

Auch in diesem Jahr haben laut WWF wieder mehrere Hundert Gemeinden ihre Teilnahme an der "Earth Hour" angekündigt. 2023 nahmen in Deutschland 580 Städte und Gemeinden teil - weltweit waren es Tausende Städte in 192 Ländern.