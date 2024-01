Lkw-Protest in Berlin: Nächste Groß-Demo sorgt für Verkehrschaos!

Berlin - Nach den Bauern kommen die Brummi-Fahrer: Wegen einer geplanten Sternfahrt mit zahlreichen Lkw kommt es in Berlin erneut zu zahlreichen Verkehrseinschränkungen.

In Frankfurt (Oder) beteiligten sich Speditionsunternehmer in der vergangenen Woche auch an den Bauernprotesten. © Patrick Pleul/dpa

Zu der Protest-Aktion am Montag hat der Bundesverband Logistik & Verkehr pro (BLV) aufgerufen. Rund 1500 Lkw werden laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) in Berlin erwartet.

Am Donnerstag wollen die Kraftfahrer aus ganz Deutschland zu einer Sternfahrt aufbrechen, die große Kundgebung vor dem Brandenburger Tor ist den Angaben zufolge am Freitag geplant.

Ab Donnerstag, 12 Uhr, bis Freitagabend sind folgende Straßen gesperrt:

B5 Straße des 17. Juni/Bismarckstraße zwischen Brandenburger Tor und Kaiser-Friedrich-Straße einschließlich Großer Stern und Ernst-Reuter-Platz

Altonaer Straße zwischen Klopstockstraße und Großer Stern

Hofjägerallee/Klingelhöferstraße zwischen Von-der-Heydt-Straße und Großer Stern

Es wird erwartet, dass während der Kundgebung auch die John-Foster-Dulles-Allee sowie der Spreeweg für Autos gesperrt ist. Schon ab Donnerstagmorgen sei "mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen", teilte die VIZ mit.