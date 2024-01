Mein lieber Schwan! Verirrter Vogel legt S42 in Berlin lahm

Berlin - Da ging nichts mehr! In Berlin ist ein Schwan kürzlich gemütlich auf den S-Bahn-Gleisen spazieren gegangen - und hat damit für mächtig Chaos auf der Linie 42 gesorgt.

Dieser Berliner Schwan hat wirklich die Ruhe weg. © Screenshot/Instagram/dasistberlinbitch (Bildmontage)

Der öffentliche Nahverkehr bleibt ein Reizthema für viele Hauptstädter. Ob Streik, Rettungseinsatz am Gleis oder Lokführer erkältet: Verlass ist beim ÖPNV bekanntermaßen vor allem darauf, dass auf Bus, Tram oder S-Bahn kein Verlass ist.

In diesem speziellen Fall hatten sich die Bahnbetreiber aber nun wirklich nichts zuschulden kommen lassen: Wie ein neues Video auf dem Instagram-Kanal "Das ist Berlin, Bitch" zeigt, sorgte zuletzt ein Schwan dafür, dass auf der Ringbahnlinie S42 nichts mehr ging.

Unter dem Dauerhupen des Fahrers stolzierte der tierische Geselle lässig auf den Gleisen umher und bewies, dass er nicht nur lang-, sondern auch starrhalsig ist.

Quasi im Vorbeiwatscheln stellte der gefiederte Gleis-Blockierer so klar, wer in Berlin immer noch an der Spitze der Nahrungskette thront!

"Die Bauern haben sich wohl Unterstützung geholt", scherzte ein Nutzer in den Kommentaren. Ein anderer schlug gar eine Umbenennung der Linie in "Ring-SCHWAN 42" vor.