Nach Reizgas-Angriff an Berliner Problemschule: Das will der Direktor jetzt tun

Berlin - Wegen des jüngsten Reizgas-Angriffs mit etlichen verletzten Schülern ist die Friedrich-Bergius-Schule in Berlin-Friedenau erneut in die Negativ-Schlagzeilen geraten. Der Schulleiter will nun Konsequenzen ziehen.

Sanitäter der Feuerwehr versorgten die verletzten Schüler. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Erst Ende vergangener Woche hat Engin Çatik (38) seinen Posten als Leiter der Sekundarschule (7. bis 10. Klasse) übernommen, nachdem seine Vorgängerin von der Schulverwaltung freigestellt wurde. Doch schon jetzt geht es für den neuen Direktor in die Vollen.

Nachdem am gestrigen Donnerstag ein Streit zwischen Heranwachsenden derart eskaliert war, dass es am Ende zwölf Verletzte durch Pfefferspray gab, kündigte der Schulleiter eine umfassende Aufarbeitung des Vorfalls an.

Dem "Tagesspiegel" sagte Çatik, er wolle persönlich in jede Klasse gehen, um klarzumachen, dass der Einsatz von Reizgas eine Straftat sei.

Auch die Lehrer würden den Vorfall in ihren Klassen besprechen, so der 38-Jährige. Für die beteiligten Schüler soll es Konsequenzen geben.

Am Donnerstagvormittag waren ein 15-Jähriger und eine 14-Jährige in der Schule in einen Streit geraten. Laut Polizei berichtete die Jüngere daraufhin ihrem Bruder (15), der auch auf die Friedrich-Bergius-Schule geht, von ihrem Mitschüler beleidigt und geschubst worden zu sein.