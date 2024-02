Neues Highlight für Hunde öffnet seine Tore

Hunde spielen in einem Auslauf in Berlin-Pankow. © privat

In der geschützten Grünfläche im Anschluss zum Bäkepark am Barnackufer wird ein Hundefreilauf eröffnet, wie der Bezirksstadtrat Urban Aykal (50, Grüne) am Dienstag informierte.

Die Auslaufzone ist circa 2000 Quadratmeter groß, auf denen sich Hunde frei bewegen und Spaß haben können.

Damit die Vierbeiner nicht ausbüxen können, sind die beiden Zugänge mit selbstschließenden Toren versehen. Damit es auch die Halter komfortabel haben, sind in dem Gebiet Sitzgelegenheiten und Abfalleimer aufgestellt worden.

Die offizielle Einweihung findet am Mittwoch, dem 6. März um 15 Uhr in der Straße Am Barnackufer, Ecke Königsberger Straße in 12207 Berlin statt.