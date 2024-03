02.03.2024 17:59 Pro-Palästina-Demo in Berlin: Über 7000 Menschen gehen auf die Straße

Rund 7500 Menschen haben Schätzungen der Polizei zufolge am Samstag an einer Demonstration unter dem Namen "Global South Resists" in Berlin teilgenommen.

Berlin - Rund 7500 Menschen haben Schätzungen der Polizei zufolge am Samstag an einer Demonstration unter dem Namen "Global South Resists" (übersetzt: Der globale Süden leistet Widerstand) in Berlin teilgenommen. In dem Protestaufruf hieß es, man wolle "Kolonialismus, Rassismus und die weiße Vorherrschaft" gemeinsam beenden. (Archivbild) © Monika Skolimowska/dpa Nach Angaben einer Polizeisprecherin befanden sich vor allem pro-palästinensische Demonstrantinnen und Demonstranten unter den Teilnehmern. In dem Protestaufruf hieß es, man wolle "Kolonialismus, Rassismus und die weiße Vorherrschaft" gemeinsam beenden. Eine Sprecherin zufolge wurden Sprechchöre wie "Stoppt den Genozid" und "Deutschland finanziert, Israel bombardiert" gerufen. Bis zum späten Nachmittag habe es keine besonderen Vorkommnisse gegeben. Die Veranstaltung startete um 14 Uhr am Neptunbrunnen und sollte gegen 19 Uhr am Potsdamer Platz enden. 400 Polizistinnen und Polizisten waren im Einsatz.

