Prügelei auf dem Feld: Polizeieinsatz und Spielabbruch in Kreisliga

Die Berliner Polizei ist am gestrigen Sonntag nach Neukölln zu einem Spiel in der Kreisliga alarmiert worden. (Symbolfoto) © Monika Skolimowska/dpa

Diesmal mussten die Einsatzkräfte am Sonntag gegen 14.30 Uhr in den Bezirk Neukölln zu einer Schlägerei bei einer Begegnung in der Kreisliga B ausrücken, wie die Behörde am Montag mitteilte.

Es waren allerdings nicht die Fans der Kontrahenten Cimbria Trabzonspor und BFC Alemannia 1890, die sich auf dem Jubiläumssportplatz in der Bergiusstraße prügelten, sondern die Kicker selbst.

Mehrere Spieler beider Mannschaften sollen sich demnach "wechselseitig mit Faustschlägen und Fußtritten angegriffen" haben, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Auslöser für den Streit soll eine Schiedsrichterentscheidung gewesen sein. Beim Stand von 3:2 für Cimbria Trabzonspor brach der Referee die Partie ab.

Beim Eintreffen der Polizeikräfte waren beide Teams bereits in der Kabine. Drei Spieler, zwei 24-Jährige und ein 39-Jähriger, sollen zwar über Schmerzen geklagt, eine medizinische Versorgung jedoch abgelehnt haben.