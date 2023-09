Raven gegen A100: Tausende demonstrieren gegen Autobahn-Weiterbau

Zudem fuhr eine Fahrrad-Demonstration vom Verkehrsministerium in Mitte am Sitz der Autobahn GmbH und am Roten Rathaus vorbei zum Ostkreuz.

Die Baupläne bringen unter anderem die Clubs "Wilde Renate" und "About Blank" in Bedrängnis. Sie liegen am östlichen Rand der Berliner Innenstadt, wo es früher viel Platz gab. Fast alle Grundstücke sind nun bebaut. Für das Partyleben dort wäre es wohl das Aus, wenn in Zukunft noch die Autobahn durch den Kiez führen sollte.