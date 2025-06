Rechtsextreme wollen gegen "Marzahn Pride" aufmarschieren

Berlin - Parallel zu einer "Pride Parade" am Samstag in Berlin-Marzahn ist auch eine Gegendemonstration von rechtsextremer Seite angemeldet - nun hat die Berliner Sozialsenatorin der "Pride"-Demo ihre Unterstützung zugesichert.

Cansel Kiziltepe (49, SPD, M.) signalisierte der queeren Community ihre Unterstützung. (Archivbild) © Fabian Sommer/dpa

"Wenn ihr angegriffen werdet, tun wir alles, was in unserer Macht steht, um euch beizustehen", laute ihre Botschaft an die "queere Community", kündigte Senatorin Cansel Kiziltepe (49, SPD) an.

Sie ergänzte: "Mit großer Sorge sehe ich, wie die bunte 'Pride Parade' in Marzahn von Neonazis gestört werden soll. Das darf nicht passieren."

Am Samstag ist ab 14 Uhr eine "6. Marzahn Pride" ab der Märkischen Allee und Allee der Kosmonauten geplant. Angekündigt sind 1000 Teilnehmer.

Zeitgleich wurde bei der Polizei eine Demonstration mit dem Titel "Gegen Identitätsverwirrung und Genderpropaganda" mit 300 Teilnehmern angemeldet.