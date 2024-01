Schulklingel sorgt für Ärger: Nachbarn wollen "auch mal ausschlafen"

Berlin - Das ist wirklich ärgerlich: In Berlin-Pankow sorgt offenbar eine Schulklingel für schlechte Laune in der unmittelbaren Nachbarschaft.

Für die Schüler waren zwar Ferien, aber die Anwohner einer Schule im Prenzlauer Berg wurden trotzdem von der Klingel genervt. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/ZB/dpa

Der Grund: Die lärmende Sirene hat nach Aussage eines genervten Anwohners auch während der Ferienzeit ihren Dienst verrichtet, wie bei notesofberlin zu lesen ist.

"Es wäre ja wirklich sympathisch, wenn Sie es schaffen würden, an Feiertagen und in den Ferien die elektronische Schulklingel auszustellen", beschwerte sich der Verfasser in einer Nachricht an die betreffende Schule im Stadtteil Prenzlauer Berg.

Denn die Klingel hat augenscheinlich nicht nur den Schreiber des Zettels um den Schlaf gebracht: "Dann könnten alle in den umliegenden Häusern auch mal ausschlafen", ergänzte er oder sie und hoffte im Namen der Nachbarschaft "auf ein besseres 2024".

In Berlin dauerten die Weihnachtsferien vom 23. Dezember 2023 bis zum 5. Januar 2024 an. Besonders zur Weihnachtszeit dürfte das nervige Gebimmel den Nachbarn gehörig auf den Keks gegangen sein.