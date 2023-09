Shindy-Konzert: Polizei-Azubi nutzt dreist Dienstausweis, um Backstage zu kommen

Berlin - Diese freche Masche kann Folgen haben! Ein Polizeianwärter soll sich in den Backstage-Bereich bei einem Konzert des Rappers Shindy (34) in Berlin gemogelt haben.

Shindy (34, l.) gab in der Mercedes-Benz Arena ein Konzert. (Archivbild) © Monika Skolimowska/dpa

Der Azubi habe in seiner Freizeit am Samstagabend gegen 22.30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena einem Securitymitarbeiter seinen Dienstausweis vorgezeigt, teilte die Polizei mit.

Damit sei er hinter die Bühne gelangt, hieß es weiter. Doch damit nicht genug: Kurz darauf wollte er auch noch seinen Kumpel dorthin mitnehmen und behauptete, dieser sei ebenfalls Polizist. Das kam dem Sicherheitspersonal aber spanisch vor und es rief die Polizei.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die beiden Männer wieder gehen. Sie hatten den Angaben nach gültige Eintrittskarten für das Konzert.