"Hundekacke-Sammlerin" terrorisiert Berliner Nachbarn: "Shit happens"

Berlin - Streit gibt es nicht nur am Gartenzaun, sondern auch im Großstadt-Kiez - in Berlin-Charlottenburg hat der Zoff allerdings eine echt beschissene Form angenommen.

Dieser Zwist im Berliner Stadtteil Charlottenburg hat sich wirklich in eine widerliche Richtung entwickelt. © Screenshot/Instagram/notesofberlin (Bildmontage)

Irgendwo in der Philippistraße terrorisiert nämlich offenbar eine Frau ihre Mitmenschen mit Hundefäkalien.

Auf mehreren Zetteln, die via Notes of Berlin bei Instagram veröffentlicht wurden und im Gesamtbild entfernt an einen Erpresserbrief Marke Hollywood erinnern, wird besagte Dame aufgefordert, diese Sauerei zu unterlassen.

"Hallo, sehr geehrte fleißige Hundekacke-Sammlerin", wird die Delinquentin gleich in der Anrede mit ihren Taten konfrontiert. Die Geschädigten hätten inzwischen Zeugen dafür ausfindig gemacht, "dass Sie seit Wochen jeden Tag vor unserer Tür verschiedene Arten von Hundekot platzieren".

Man beachte in diesem Kontext das Wort "verschiedene", entweder die Übeltäterin besitzt selbst mehrere Vierbeiner oder sie bedient sich tatsächlich in der freien Natur und sammelt die Ausscheidungen der Fellnasen auf.